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MONATIK і '' 300 спартанців '': як знімали український танцювальний екнш

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Гості, продюсер першого українського танцювального молодіжного екшна "Давай танцюй" Сергій Розвадовський і виконавці головних ролей Валентина Войтенко і Роман Чухманенко, розповідають про те, коли і ким був написаний сценарій, про трюки від постановників голлівудського фільму "300 спартанців", каскадерські трюки і музику MONATIK.

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