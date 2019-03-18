MONATIK і '' 300 спартанців '': як знімали український танцювальний екнш

MONATIK і '' 300 спартанців '': як знімали український танцювальний екнш41Читати матеріал російською
Гості, продюсер першого українського танцювального молодіжного екшна "Давай танцюй" Сергій Розвадовський і виконавці головних ролей Валентина Войтенко і Роман Чухманенко, розповідають про те, коли і ким був написаний сценарій, про трюки від постановників голлівудського фільму "300 спартанців", каскадерські трюки і музику MONATIK.
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