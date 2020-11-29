Момент вибуху біля приймальні "Нацкорпусу" в Києві

Мирослав Семенюк Відео 12:32, 29.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Де дивитися бій Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: розклад трансляцій

Офіс Зеленського купить газет на 190 тисяч: президент читає "Сільські вісті" та "Комсомолку"

Росіяни зірвали обмін полоненими з Україною – РосЗМІ

Верховний суд відмовився повернути Семенченку офіцерське звання

Яхту "коханки Путіна" супроводжує ескорт ВМФ. Фото