Момент смертельної ДТП за участю маршрутки в Києві

Мирослав Семенюк Відео 13:50, 4.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Суд вже усував детектива НАБУ через фальсифікації експерта Педь – адвокат

Путін може влаштувати ескалацію не лише на Донбасі, – Клімкін

У МВС підтвердили факти підпалів в Луганській області бойовиками "Л/ДНР"

Муждабаєв: окупанти перенаселили Крим і готові заради води на все, йде геноцид

У Білорусі на державному ТБ назвали Україну "колишньою УРСР". Фотофакт