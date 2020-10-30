Момент порятунку з-під завалів після землетрусу в Туреччині

Мирослав Семенюк Відео 15:48, 30.10.2020
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