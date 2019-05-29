Молоко або горілка: дієтолог вказала на зміну пріоритетів у українців

Дієтолог Анна Галіцина зауважила, що озвучені дані про споживання українцями алкогольних напоїв, говорять про те, що "алкогльна традиція" має тенденцію до зниження. За її словами, українці стали ставиться до себе і до свого здоров'ю уважніше. На її думку, на це позитивно впливають і прийняті рішення щодо обмеження торгівлі в нічний час, і більш жорсткі заходи відносно тих, хто розпиває спиртні напої в громадських місцях.

Вона зазначила, що в малих дозах алкоголь може бути корисний, наприклад, для людей у віці, чарочка коньяку перед обідом може служити тренуванням судинної системи. А для людей, які стежать за своєю формою і займаються спортом, це може бути бокал червоного сухого вина.

У будь-якому випадку, вона підкреслила, що алкоголь викликає апетит і для тих, хто стежить за своєю фігурою і здатний справлятися з підвищеним апетитом, це допустимо. А для тих, хто втримаються не може, слід добре зважити всі за і проти.

Нагадаємо, сьогодні глава українського міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун написала в пості на Facebook, що Україна входить в першу десятку найбільш питущих країн світу. Алкоголь за обсягом споживання значно перевершує молоко (в розрахунку на одного жителя - майже 12 л). А частка пов'язаних з алкоголем причин смерті становить 34,4% (серед усіх причин).

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