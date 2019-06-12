Молдавський варіант можливий і в Україні: експерт зробив важливе попередження

Експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров зазначив, що ті два фактично сформовані уряди Молдови, які представляють два центри впливу та два зовнішньополітичних вектори, демонструють ту дефрагментацію у суспільстві, яка склалася у сусідній державі.

За його словами, якщо порівнювати Кишинів та Тирасполь, то у столиці сепаратистської "Приднестровської Молдавської республіки" все відносно стабільно, оскільки всі чудово розуміють її проросійський вектор. Що ж до Молдови, то на його думку, ті протиріччя, які є у Молдові, подолати вже неможливо.

На його думку, ця полярність суспільства варта уваги і вивчення в Україні, бо за його словами, це, у контексті політичних подій, може у майбутньому спіткати й Україну.

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