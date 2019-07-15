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Мода на Чорнобиль: що чекає Зону після хвилі популярності

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Віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза розповів про особливості туризму до Чорнобильської зони.

Він прокоментував обіцянку президента України Володимира Зеленського про створення у Чорнобилі "зеленого коридору" – зону свободи і туризму, а також однією з точок економічного зростання України.

Гість розказав про особливості екстримального туризму, до якого потрапляють і подорожі до Чорнобильської зони та відповідальність, яка лежить на їх організаторах.

У Студії "Обозреватель" дізнались про те, як зробити так, щоб тури Чорнобилем були цікаві як для сімейних пар так і для великої компанії друзів, який екстримальний туризм довподоби українцям та про що необхідно подбати, вирушаючи у подорожі до іноземних країн, аби екстримальний туризм не став трагічною подорожжю.

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