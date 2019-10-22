Мобільні застосунки таксі ні за що не відповідають: голова таксомоторної асоціації

Голова всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк у прямому етері ObozTV прокоментував, на скільки безпечним є користування таксі в Україні.

Він заявив, що у зв'язку із тим, що за останні роки в Україні відбулась дерегуляція, у нас, на жаль, до перевезень можу бути долучена будь яка людина, а такі мобільні додатки як Уклон, Убер та інші цього навіть не приховують.

"Це призводить до того, що доступ до того, щоб перевозити пасажирів в Україні сьогодні можуть отримати особи, які є алко- та наркозалежними, люди з порушеною психікою, люди хворі на туберкульоз, люди, які мають важкі судимості за злочини. Їх абсолютно не перевіряють. На сайтах цих компаній зазначено, що сама компанія ні за що не відповідає", - заявив Антонюк.

Детальніше про ці та інші новини дивіться у прямому етері ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!