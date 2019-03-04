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Млинці на Масницю – це шкідливо для здоров'я: дієтолог назвала допустиму кількість

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Дієтолог Людмила Гончарова зазначила, що під час Масниці можна з'їсти не більше двох млинців. Вона зазначила, що навіть з огляду на традиції, ця їжа не буде корисна для кишківника людини. За її словами, при приготуванні млинців потрібно обирати борошно, яке підходить якнайбільше та не викликають жодних алергічних реакцій. До них належать борошна амарантове, кокосове та інші.

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