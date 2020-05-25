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25 травня • оновлено в 10:57
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Міжнародний трибунал проти РФ за захоплені кораблі ВМСУ: коментар Марії Іонової

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Україна збирається передати до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.

Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, меморандум підписаний заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним.

Про те, якими можуть бути юридичні наслідки цього кроку, в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Повернення українських кораблів Росією
Особа
Марія Іонова
Місце
Україна
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