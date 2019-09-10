Міжнародний День запобігання суїциду: поради психолога

10 вересня щорічно відзначається День запобігання самогубствам. Самогубство у сучасному світі вважається однією з найголовніших соціальних та психологічних проблем.

Україна входить до числа 25 країн світу із найвищими показниками числа самогубств. Медичний психолог, суїцидолог, кандидат психологічних наук Наталія Бугайова заявила, що коли мова йде про статистику у питанні самогубств, то називаються лише цифри, які підтверджені офіційно. Тобто, коли слідство офіційно встановило, що причиною смерті є самогубство. Ми розуміємо, зазначила психолог, що далеко не всі подібні смерті фіксуються як самогубства, часто вони офіційно позначені як наслідок нещасного випадку.

За її словами, вважається, що близько чотирьох мільйонів осіб гине від самогубств, а ця цифра більше офіційних даних у чотири рази. Експерт заявила, що фіксувати статистику обов'язково потрібно. Адже правильна статистика дозволяє визначити, які причини, який вік, люди якої статі найбільше більше або менше скоюють подібні вчинки. Правильна статистика, за словами психолога, дозволить запобігти самогубствам у майбутньому. Наприклад, за допомогою аналізу вдалось з'ясувати маркери, які можуть свідчити про наявність відповідних настроїв у людини.

Вона заявила, що просвітня робота із населенням у цьому напрямку є надважливою, адже ті уявлення соціуму про суїцид, які існують зараз, часто не відповідають дійсності. На думку психолога, якщо населення знатиме більше про маркери самогубств, то це рятуватиме життя багатьох людей.

Експертка назвала основні причини скоєння суїциду серед дітей та дорослого населення, а також дала поради, як запобігти трагедії.

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