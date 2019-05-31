Міжнародний день захисту дітей: правозахисниця розповіла, де ці права захищаються краще

Голова правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар’я Касьянова, кажучи про ситуацію в Україні, зазначила, що правозахисники у своїй роботі вважають основоположною Конвенцію з прав дитини, якій цього року виповнюється 30 років.

За її словами, головною проблемою країни, навіть з огляду на те, що Україна вже давно ратифікувала цей міжнародний документ, до кінця не імплементувала закладені до Конвенції норми у національне законодавство, а ті, що імплементовані, мають, здебільшого, формальний характер.

На її думку, це пов'язано з тим, що донині дитина в Україні залишається об'єктом, а не суб'єктом прав. Вона наголосила, що діти, як і дорослі, мають права, проте відмінність між ними полягає в тому, що діти не мають обов'язків. І те, про що, за її словами, суспільство постійно забуває, це те, що інтереси дитини знаходяться понад інтересами дорослого.

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