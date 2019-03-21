Міжнародний день "сонячних" людей: як змінюється сприйняття українським суспільством синдрому Дауна

Директор центру реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями Людмила Новак зазначила, що у Києві працюють п'ять аналогічних центрів, які надають допомогу сім'ям з оцінки розвитку дітей із синдромом Дауна. Вони допомагають батькам в організації життєвого простору дитини, її діяльності та розвитку.

За її словами, українське суспільство намагається бути більш толерантним до "сонячних" людей. Вона наголосила, що діти з синдромом Дауна, які отримують послуги в їхньому Центрі, не відрізняються від звичайних дітей: вони творчі, безпосередні, цілеспрямовані.

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