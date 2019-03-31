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Міжнародні спостерігачі: рекордна кількість на Виборах-2019

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На виборах президента України, 31 березня 2019 року, будуть присутні удвічі більше міжнародних спостерігачів, ніж на попередніх. Росіян серед них не очікується. 25 березня ЦВК завершила процес реєстрації спостерігачів на чергових виборах президента України.

"Всього нині зареєстровані 2344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. Цей потужний загін міжнародного спостереження може претендувати на звання рекордного, тому що цифра, порівняно з позачерговими парламентськими і президентськими виборами 2014 року, приблизно вдвічі більша", – зазначив представник ЦВК.

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