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Між Зеленським і Порошенко сокражается дистанція: оголошені результати опитувань

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Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що стрімко скорочує відставання від опонента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня, з посиланням на соціологів, однак не уточнив, про які саме дані йдеться.

"Соціологія — як дзеркало. Думаю, це можна брати за базу. За соціологічними даними, приблизно 60% готові підтримати мого опонента, а 40% готові проголосувати за мене", — стверджує Порошенко.

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