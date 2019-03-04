Між нами стіна: як Україна кордон з Росією зміцнює

Між нами стіна: як Україна кордон з Росією зміцнює464Читати матеріал російською
В Україні у 2019 році виділять 400 млн гривень на роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.
"За ці кошти планується розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, прокласти 65,8 км рокадних доріг", – повідомив під час брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
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