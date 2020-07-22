Мітинг пенсіонерів у Нікополі: протестувальники погрожують перекрити дороги

Відео 14:24, 22.07.2020
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