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22 липня • оновлено в 14:51
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Мітинг пенсіонерів у Нікополі: протестувальники погрожують перекрити дороги

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