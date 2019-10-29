Місцями перший сніг: прогноз погоди в Україні на 30 жовтня від ObozTV

Кінець жовтня в Україні ознаменується відчутним осіннім похолоданням, а місцями і першим снігом.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 30 жовтня.

На заході – чисте безхмарне небо та повна відсутність опадів. Вдень на термометрах +9 градусів, вночі 0.

На півночі переважно ясно. А от у Сумах за прогнозом легкий снігопад. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум 0.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +9, вночі стовпчик термометра опуститься до +5 градусів.

Півдню та Криму обіцяють похмурий день. У Сімферополі прогнозують зливу. Температура повітря протягом дня +12 градусів, уночі +9.

У центральних областях ясно та сухо. Температура повітря вдень +7, вночі +4 градуси.

У Києві день буде сонячним та сухим. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +2.

Як писав OBOZREVATEL, медики радять з настанням холодів подбати про зміцнення імунітету і гігієну.

В Україні вже в трьох областях зафіксовані випадки дифтерії – небезпечного інфекційного захворювання, перші симптоми якого можуть бути схожими на звичайну ангіну.

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