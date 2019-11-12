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12 листопада • оновлено в 16:13
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Місцями до +23: прогноз погоди в Україні на 13 листопада від ObozTV

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По всій території України очікується хмарна погода без опадів. Температурні показники залишаться без змін.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 13 листопада.

На заході небо затягне хмарами, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень +18, вночі +8.

На півночі теж хмарно, погода обіцяє бути сухою. Денний максимум +17, нічний мінімум +4.

На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +16, вночі на термометрах +4.

Місцями до +23: прогноз погоди в Україні на 13 листопада від ObozTV

У Криму та південних областях сонце теж буде чергуватися з хмарами. Температура вдень +23, вночі +10.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +18, вночі термометри покажуть +6.

У Києві хмарно, опадів не прогнозують. Денний максимум +17, нічний мінімум +10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українцям дали рекомендації, як заощадити на опаленні з настанням холодів.

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