Місцями до +23: прогноз погоди в Україні на 13 листопада від ObozTV
По всій території України очікується хмарна погода без опадів. Температурні показники залишаться без змін.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 13 листопада.
На заході небо затягне хмарами, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень +18, вночі +8.
На півночі теж хмарно, погода обіцяє бути сухою. Денний максимум +17, нічний мінімум +4.
На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +16, вночі на термометрах +4.
У Криму та південних областях сонце теж буде чергуватися з хмарами. Температура вдень +23, вночі +10.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +18, вночі термометри покажуть +6.
У Києві хмарно, опадів не прогнозують. Денний максимум +17, нічний мінімум +10.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українцям дали рекомендації, як заощадити на опаленні з настанням холодів.
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