Місцями +20: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня від ObozTV

У неділю 27 жовтня в окремих областях України небо затягне хмарами, проте опадів не очікується.

ObozTV представляє прогноз погоди на 27 жовтня.

На заході хмарно, але погода буде залишатися сухою. Днем на термометрах +18, вночі +9.

У північних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Денний максимум +17, нічний мінімум +9.

На сході мінлива хмарність, без краплі опадів. Вдень повітря прогріється до +19, вночі стовпчик термометра опуститься до +8.

На півдні і в Криму очікується погожий день. Температура повітря протягом дня +21, вночі +10.

У центральних областях чисте безхмарне небо і повна відсутність опадів. Температура вдень +21, вночі +9.

У Києві хмарно і сухо. Денний максимум +18, нічний мінімум +12.

Як писав OBOZREVATEL, істотне похолодання в Україні очікується з понеділка, 28 жовтня. Вже з'явився докладний прогноз на листопад 2019 року і стало відомо, коли випаде сніг.

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