Місцеві вибори на Донбасі у жовтні 2020: експерт висловив сумніви

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував можливий перебіг проведення виборів на Донбасі та спрогнозував долю цього регіону на найближчому майбутньому. Про вибори на Донбасі, які мають відбутися у жовтні 2020 року, напередодні заявив пан Єрмак.

"Давайте почнемо з аналізу постатей. Спробуємо розібратись хто такий Єрмак. Хто він взагалі такий, щоб робити подібні заяви? Це його особиста думка, чи це думка президента. Я думаю, що це спроба використати піар задля чогось. Ми бачимо. що зараз у нас використовуються ті ж самі технології, які у себе використовує російська влада. На мій погляд, якщо згадувати про те, що зараз відбувається на Донбасі, про обстріли та вбивства військовослужбовців, то проведення виборів у жовтні взагалі не є реалістичним. Путін все одно буде продовжувати робити все, щоб показати, що він не має впливу на ті території", - заявив Козій.

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