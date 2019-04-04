Місце – не головне: в Комітеті виборців вітали готовність кандидатів до дебатів

Місце – не головне: в Комітеті виборців вітали готовність кандидатів до дебатів184Читати матеріал російською
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, якщо керуватись нормою закону, то варто згадати про постанову ЦВК, яка чітко визначає порядок проведення дебатів. Зокрема, за його словами, в додатку до цієї постанови навіть вказано, що місце проведення, це студія "Суспільного телебачення" на вул. Мельникова (нині - вул. Юрія Іллєнка), а також час і дату проведення, а також кількість питань та тривалість відповідей.
Але, на його думку, в такій динамічній передвиборній кампанії, місце дебатів не має такого визначального значення, а те, що кандидати погодились на їх проведення.
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