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11 жовтня • оновлено в 13:17
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Місто Українка готується стати центром Об’єднаної територіальної громади

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Місто спорту, місто курорт та центр Об'єднаної територіальної громади - таким бачить майбутнє Українки діюча влада.

І саме така перспектива не влаштовує команду мера втікача Павла Козирєва, який досі має важелі впливу на окремих депутатів міськради та провокує їх до дестабілізації ситуації в місті.

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