Місто Українка готується стати центром Об’єднаної територіальної громади

Місто Українка готується стати центром Об’єднаної територіальної громади23 Читати матеріал російською
Місто спорту, місто курорт та центр Об'єднаної територіальної громади - таким бачить майбутнє Українки діюча влада.
І саме така перспектива не влаштовує команду мера втікача Павла Козирєва, який досі має важелі впливу на окремих депутатів міськради та провокує їх до дестабілізації ситуації в місті.
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