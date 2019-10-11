Місто Українка готується стати центром Об’єднаної територіальної громади

Місто спорту, місто курорт та центр Об'єднаної територіальної громади - таким бачить майбутнє Українки діюча влада.

І саме така перспектива не влаштовує команду мера втікача Павла Козирєва, який досі має важелі впливу на окремих депутатів міськради та провокує їх до дестабілізації ситуації в місті.

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