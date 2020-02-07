Місто має бути для людей, а не для автівок: урбаніст про затори у Києві

Проектувальник, урбаніст Дмитро Макогон у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував нові рейтинги щодо найбільших заторів у містах світу. Згідно до нових даних, Київ займає третє місце у Європі за кількістю заторів, а Одеса сьоме.

"Звинувачувати у заторах потрібно і чинну, і попередню владу, тому що чинна влада продовжує рухатись за планом розвитку міста, який був написаний 30 років тому, він просто переписується і не виконується", - заявив Макогон.

Експерт пояснив, у чому, на його думку, полягає суть помилок генерального плану розвитку міста Києва.

"Неадекватність генплану міста, насамперед, в тому, що він не корелює з бюджетом. Потрібно три бюджети Каліфорнії на один рік, щоб його виконати. В Європі розвивається громадський транспорт, завдяки цьому по містах люди використовують або велосипед, або громадський транспорт. І громадський транспорт з огляду міста, він не має бути прибутковим. Місто має розглядати ситуацію у комплексі. Комфортний транспорт збільшує привабливість та комфорт у місті. Тобто сюди потраплятиме більше інвестицій", - зазначив експерт.

Він також висловився із приводу велосипедних доріжок у столиці України.

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