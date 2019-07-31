Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Містика навколо Стівена Кінга: його нападника знайшли мертвим

174 Читати матеріал російською

У червні 1999 року, тобто десять років тому, один з найвідоміших письменників світу Стівен Кінг став жертвою ДТП.

На нього наїхав мікроавтобус, за кермом якого був мешканець штату Мен Брайан Едвін Сміт. Після цього інциденту Стівен Кінг опинився у лікарні із безліччю переломів та пробитими легенями. Лише цього року письменник відновився та зміг повернутись до роботи.

І от минулої неділі, через 10 років після аварії, винуватець ДТП був знайдений мертвим у своєму будинку на колесах. Сусіди не бачили його до цього три дні. Його рідний брат зателефонував у поліцію та попросив перевірити помешкання Брайана. Поліцейські зламали двері та знайшли труп Сміта. Жодних слідів насильницької смерті поліція не помітила, але розтин ще не проводився.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини