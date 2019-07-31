Містика навколо Стівена Кінга: його нападника знайшли мертвим

У червні 1999 року, тобто десять років тому, один з найвідоміших письменників світу Стівен Кінг став жертвою ДТП.

На нього наїхав мікроавтобус, за кермом якого був мешканець штату Мен Брайан Едвін Сміт. Після цього інциденту Стівен Кінг опинився у лікарні із безліччю переломів та пробитими легенями. Лише цього року письменник відновився та зміг повернутись до роботи.

І от минулої неділі, через 10 років після аварії, винуватець ДТП був знайдений мертвим у своєму будинку на колесах. Сусіди не бачили його до цього три дні. Його рідний брат зателефонував у поліцію та попросив перевірити помешкання Брайана. Поліцейські зламали двері та знайшли труп Сміта. Жодних слідів насильницької смерті поліція не помітила, але розтин ще не проводився.

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