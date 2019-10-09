Міста будуть із теплом, але проблема із боргами вирішуватиметься довго: експерт

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV прокоментував підготовку до початку опалювального сезону.

Він заявив, що не думає. що повторюється минулорічна історія, коли у місті Сміла були катастрофічні проблеми.

"Там показова історія в тому, що компанії, які раніше поставляли газ, банкрутують. Після них залишаються борги, які ніхто за них сплачувати не збирається. І "Нафтогаз" займає правильну юридичну позицію, що якщо є борг, то ми не можемо поставляти газ, але заручниками опиняються звичайні люди", - заявив Корольчук.

Він заявив, що завдання нинішньої влади полягає в тому, щоб мінімізувати критичні аспекти, які можуть лунати в частині тарифів.

"Тому, на жаль, ми будемо бачити дебати на ці теми, я не думаю, що вони будуть гострими, проблема в тому, що Нафтогаз теж зацікавлений в цьому, зважаючи на погану репутацію голови "Нафтогазу" Коболева, адже усе це і створило цю ситуацію. Я думаю, що міста будуть із теплом, але ми побачимо затягування процесу", - зазначив Корольчук.

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