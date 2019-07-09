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Міст Станиці Луганській: стало відомо, що заважає його реконструкції

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Заступник міністра з тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак розповів подробиці реконструювання мосту у Станиці Луганській.

За його словами, лінії розмежування повинні проходити посередині моста, але в 2015 році, прикриваючись людьми, які переходили міст, бойовики вийшли на наш берег і побудували зміцнення. На його переконання, штурмувати ці укріплення було неможливо, тому що це був єдиний перехід в Луганській області і створювало великі труднощі, зокрема, з ремонтом мосту. Він зазначив, що тема моста вже обговорюється тривалий час. І міністерство, за його словами, залучаючи Червоний хрест та інші міжнародні організації, брало участь у вирішенні цієї проблеми.

Гримчак зауважив, що для початку реконструкції мосту потрібно, щоб протилежна окупаційна сторона відвела війська і відремонтувала інженерні споруди зі своєї сторони.

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