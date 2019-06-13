Міст — довгобуд

Цей міст вже встиг перетворитися на міську легенду. Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів України. Про його зведення почали говорити ще 39 років тому. Але реальне будівництво почали лише 2003 р. Втім, за 8 років - гроші на будівництво закінчилися. Десятикілометровій міст має з'єднати правий берег Києва з Трухановим островом, Воскресенським масивом і Троєщиною. А також врятувати від заторів жителів лівого берега столиці.

Роботи відновили кілька років тому. Активна ж фаза розпочалася минулого року. У КМДА обіцяють — першу чергу будівництва завершать до кінця 2020 р.

"Зараз зроблена розв'язка ось ця. Це приблизно 600 метрів. Зніматимуться ось ці іржаві підпірки і міст виглядатиме зовсім по іншому", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Найголовніше завдання мосту — розвантажити трафік у столиці. Нині п’ять мостів через Дніпро за добу пропускають близько 300 тисяч машин. У годину пік — майже утричі більше за норму. У Київській мерії пояснюють, звести міст швидко неможливо, бо довгобуд — великий об’єкт, що потребує численних експертиз та чималих інвестицій. Це буде найбільший арочний міст у Європі.

"Сьогодні йде коригування правобережних і лівобережних під'їздів. Відповідно з коригуванням йдуть зміни і в кошторисну частину. За попередніми підрахунками ще потрібно 7 мільярдів гривень. На сьогоднішній день роботи ведуться досить активно. Але, є питання щодо фінансування на цей рік", — заступник київського міського голови Дмитро Давтян.

Міст довжиною 10 кілометрів матиме шість смуг. За проектом він повинен бути дворівневим – нижній для потягів метро, верхній – для автомобілів. Проектна пропускна спроможність – 60 тисяч машин на добу.

"Дуже шалені кошти потрібні на ремонт мостів, які з моєї легкої руки знаходяться "у втомленому стані". Але втомленість це не тільки жарт. є поняття втомленість металу, втомленість бетону. В них десятками років не вкладались гроші. І зараз ми повинні швидкими темпами не тільки будувати нові, а й ремонтувати старі об’єкти", — говорить Віталій Кличко.

В планах міста на наступний рік – завершення робіт на основному перегоні мосту. За цей час будівельники мають прибрати тимчасові опори, які підтримують арочну конструкцію. Завершення будівництва цього об’єкта відкриє можливість для наступного етапу — старту будівництва нової гілки метро на Троєщину. Нині міський голова особисто домовляється з можливими інвесторами щодо зведення четвертої лінії, яка проходитиме через Подільський міст, розповідають у столичній адміністрації.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал