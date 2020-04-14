Міська влада направила до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування

Відео 13:34, 14.04.2020 Оновлено: 13:40, 14.04.2020

У Києво-Печерській Лаврі понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус

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