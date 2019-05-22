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Місія МВФ залишає Україну: Obozrevatel News

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Місія МВФ залишає Україну

Місія Міжнародного валютного фонду достроково залишає Україну. Таку інформацію оприлюднили "Українські новини" з посиланням на власне джерело. З їхніми словами, представники фонду також відмовилась переглядати умови співпраці. Причина: розпуск парламенту. Також у МВФ підкреслили, що звернули увагу на деякі кадрові призначення в Адміністрації Президента. Місія Фонду прибула до Києва 21 квітня і мала працювати два тижні. За результатами переговорів з урядом МВФ мав надати Україні новий транш на 1,3 мільярди доларів.

Санкції проти військових підприємств РФ

США вводять санкції проти двох російських військових підприємств і військового навчального центру. Під обмеження, зокрема, потрапить московський машинобудівний завод "Авангард". Це єдиний виробник ракет для комплексів С-300 і С-400. Про це повідомляє Держдеп США. До санкційного списку також потрапили навчальний центр зенітних ракетних військ у Гатчині та Тульське конструкторське бюро приладобудування. Причиною таких обмежень у США назвали порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет і технологій для їх виробництва щодо Ірану, КНДР і Сирії. Раніше Туреччина заявляла, що купить у Росії оборонні системи С-400. У Сенаті США її попередили про санкції.

Заборона одноразового пластику в ЄС

Ватні палички та пластикові виделки поза законом у країнах ЄС! Рада Євросоюзу схвалила директиву про остаточну заборону деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. За новими правилами вже з 2021 року на всій території ЄС заборонять пластикові тарілки, столові прибори, соломинки для напоїв, тримачі для повітряних кульок та багато інших виробів. Їх тепер мають виготовляти з екологічно чистої сировини. На полицях магазинів значно поменшає і напоїв у пластикових пляшках. А виробників пластикової продукції будуть притягати до відповідальності. Також за директивою тютюнову галузь зобов'яжуть відшкодовувати кошти на утилізацію недопалків.

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