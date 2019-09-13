Головна Новини
13 вересня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Міс Україна 2019: учасниці розповіли про усі подробиці шоу

44 Читати матеріал російською

Міс Інтернешнл 2019 Марина Кіоссе розповіла, що вона мріяла прокинутись сьогодні і з'їсти все те, про що вона мріяла протягом останніх 6 місяців.

Але вона відчуває такий стан відповідальності, що, не зважаючи на бажання поласувати смачною їжею, хоче знову йти в зал, займатись і готуватись до міжнародних конкурсів. Вона заявила, що вчора вона вперше усвідомила відповідальність, яка дійсно лежить на ній. Вона зазначила, що дівчата, учасниці конкурсу, додались до неї в Інстаграм, між ними дуже теплі стосунки, всі вітали Марину і бажали подальших успіхів. Вона заявила, що усвідомлює, на скільки важливо круто представити нашу країну на міжнародному конкурсі.

Переможниця Міс Україна 2019 Маргарита Паша заявила, що у ніч після перемоги їй вдалось поспати лише дві години. Вона зазначила, що відчуває величезну вдячність до всіх, хто її підтримував. Вона висловлювала вдячність кожному, тому і не спала всю ніч. А зранку у неї були інтерв'ю.

Тим часом користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу. Знімки переможниці розмістили в офіційному Instagram-акаунті конкурсу.

"Стільки гідних дівчат було на перемогу, а вибрали найстрашнішу", "Ганьба", "Перше місце, звичайно, ніяк по-чесному не могло бути у цієї дівчини. Настільки яскраво це все видно", "Кому це так захотілося ганьбити країну? Зрозуміло, своя, ну як же не бути в переможницях? Нехай між собою грають, ділять місця, але навіщо ж ганьба на міжнародному рівні?" — пишуть у мережі.

Міс Україна 2019 ставиться до подібної критики спокійно, адже, за її словами, розуміє, що не можна сподобатись усім одразу.

Міс Земля Діана Шабас заявила, що у таборі, де з дівчатами спілкувались представники журі, деякі дівчата відкрились зовсім з іншого боку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини