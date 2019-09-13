Міс Україна 2019: учасниці розповіли про усі подробиці шоу

Міс Інтернешнл 2019 Марина Кіоссе розповіла, що вона мріяла прокинутись сьогодні і з'їсти все те, про що вона мріяла протягом останніх 6 місяців.

Але вона відчуває такий стан відповідальності, що, не зважаючи на бажання поласувати смачною їжею, хоче знову йти в зал, займатись і готуватись до міжнародних конкурсів. Вона заявила, що вчора вона вперше усвідомила відповідальність, яка дійсно лежить на ній. Вона зазначила, що дівчата, учасниці конкурсу, додались до неї в Інстаграм, між ними дуже теплі стосунки, всі вітали Марину і бажали подальших успіхів. Вона заявила, що усвідомлює, на скільки важливо круто представити нашу країну на міжнародному конкурсі.

Переможниця Міс Україна 2019 Маргарита Паша заявила, що у ніч після перемоги їй вдалось поспати лише дві години. Вона зазначила, що відчуває величезну вдячність до всіх, хто її підтримував. Вона висловлювала вдячність кожному, тому і не спала всю ніч. А зранку у неї були інтерв'ю.

Тим часом користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу. Знімки переможниці розмістили в офіційному Instagram-акаунті конкурсу.

"Стільки гідних дівчат було на перемогу, а вибрали найстрашнішу", "Ганьба", "Перше місце, звичайно, ніяк по-чесному не могло бути у цієї дівчини. Настільки яскраво це все видно", "Кому це так захотілося ганьбити країну? Зрозуміло, своя, ну як же не бути в переможницях? Нехай між собою грають, ділять місця, але навіщо ж ганьба на міжнародному рівні?" — пишуть у мережі.

Міс Україна 2019 ставиться до подібної критики спокійно, адже, за її словами, розуміє, що не можна сподобатись усім одразу.

Міс Земля Діана Шабас заявила, що у таборі, де з дівчатами спілкувались представники журі, деякі дівчата відкрились зовсім з іншого боку.

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