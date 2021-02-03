Мирослав Гай: відбувається проросійський наступ

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Ветеран АТО, волонтер, журналіст Мирослав Гай в ефірі телеканалу Obozrevatel TV оцінив позбавлення ліцензій трьох телеканалів – 112, NewsOne та ZiK. Він назвав цей крок інформаційним контрнаступом України у відповідь на наступ російський.

Зокрема, він сказав таке:

"Я хочу привітати усіх українців з новим національним святом – закриття телеканалів кума Путіна Медведчука, яким він фактично управляє через других осіб.

Звучали побоювання, чи не можна таку методу тепер використати і для українських телеканалів. Наприклад, ми бачили попередження каналу "Прямий", ми бачили, що був позбавлений фінансування телеканал ATR – єдиний канал, який віщає на Крим. Фактично був знищений телеканал UATV.

Але за будь-яких умов канали Медведчука не можна назвати телевізійними каналами, тільки умовно. Це потужні центри дезінформації, інструменти для проведення в Україні інформаційно-психологічних операцій з боку РФ і проросійської агентури. І їхнє закриття треба тільки вітати".

"Щодо юридичних можливостей, це вже питання СБУ – доводити, що походження грошей пана Козака для спонсорування цих каналів є російським. Це вже вони мають доводити, що він має російський паспорт. Я думаю, що в СБУ ця інформація є.

Я впевнений, що це рішення РНБО не ухвалювалося рефлекторно. Я певен, що є й певні кримінальні провадження, є певна доказова база".

"Проросійський наступ відбувається. Вони активізують своїх прихильників, вони будуть використовувати російські ЗМІ, телеканали Фірташа для того, щоб зробити цю мобілізацію. І недарма сьогодні Дмитро Ярош оголосив мобілізацію своїх добровольчих підрозділів для того, щоб бути готовими в разі чого підтримати правоохоронні органи, якщо ми побачимо, що ці російські агенти разом зі своїми прихильниками спробують розпочати якийсь державний переворот".

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