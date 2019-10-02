Мирослав Гай озвучив план РФ по приєднанню 6 областей України

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай переконаний у тому, що Російська Федерація планує приєднати 6 областей України.

"Плани, які ставить перед собою Росія на середньострокову перспективу – приєднання Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Запорізької та Одеської областей", – написав він у блозі на OBOZREVATEL.

На його думку, "завдання, яке ставить перед собою Російська Федерація – це розвал України з подальшим приєднанням до нової "союзної" держави деяких наших міст і областей".

Офіцер переконаний: йдеться про повернення до проєкту "Новоросія", який планувався до здійснення у 2014 році. "Тоді у них не вийшло, бо не були готові. Зараз же вони фактично готуються до можливої військової агресії, до того ж дуже потужної", – попередив він.

Гай додав, що для досягнення своєї мети вище військово-політичне керівництво Росії використовуватиме як суто військові, так і політичні засоби, керуючись принципом: "Політика – це продовження війни іншими методами".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньою контактною групою.

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