Мирослав Гай на Обозреватель ТБ - 23.12.2020

Тетяна Гайжевська Відео 15:12, 24.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

ЗСУ влаштували маневри з ракетами "Смерч" біля Криму. Фото та відео

У розпал пандемії Кабмін дозволив ресторанам працювати до ранку в Новий рік: названо умови

Вітренко закликала призначити сина прем'єром і захотіла об'єднатися з Росією

Санду на інавгурації заговорила українською мовою. Відео

Харків'янин, який набив на лобі тату про Кернеса, порівняв його з Цоєм. Відео