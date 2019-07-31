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Вже рік, як вживання марихуани в Грузії стало законним

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Рік тому Конституційний суд Грузії відмінив адміністративне покарання за вживання марихуани.

За словами заявника від партії Гірчі, вживання марихуани - це сфера, яка у всьому цивілізованному світі захищена правом на свободу особистості.

Нагадаємо, що кримінальну відповідальність за вживання марихуани у Грузії скасували ще в листопаді 2017 року. Відтоді куріння марихуани не стало легалізованим, але стало законним, що є дещо різними поняттями у правовому полі. Це рішення означає, що поліція Грузії фактично нічого не може зробити курцю марихуани, навіть, якщо її вживання буде доведено медичними аналізами.

Вже рік, як у Грузії можна вирощувати марихуану для власних цілей, але при цьому потрібно зважати на обмеження, встановлені законом. Якщо поліцейські знайдуть марихуану у громадянина, то він не понесе жодної відповідальності за її зберігання, якщо її об'єм не перевищуватиме 70 грамів.

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