Минтай - риба для здоров'я

Українці вживають лише 14 кілограмів риби на рік. Це майже вдвічі менше середнього показника по країнах ЄС, що становить 27 кг. Рекомендація ж ВООЗ – не менше 20 кілограмів. Дієтологи наполягають: треба переходити на здорове харчування і включати в свій раціон якомога більше риби.

Людмила Гончарова, лікар дієтолог-імунолог, генетик

- Бажано щоб риба була присутня у нас на столі 2-3-4 рази в тиждень, але бажано щоб вона була різна. Дорадо, якийсь окунь окунь Минтай щоб ротація була продукту один раз в 4 дні.

- Бідкаєтесь що елітні дорада, лосось, або тріска вам не по кишені? Є альтернатива. Дієтологи стверджують, що рекордсмен з корисності – бюджетний минтай. Ця океанська риба є натуральним антиоксидантом і містить багато цінних мікроелементів.

Людмила Гончарова

- І вітамінами групи А, вітамінами групи Б, йодом, селеном, цинком, магнієм ну і звичайно полінасиченими жирними кислотами.

- Щоб бути впевненим у якості, купляйте не філе, а цілі тушки минтаю. Це абсолютно натуральний продукт, адже технологія шокової заморозки дозволяє зберегти смак та користь риби без використання антибіотиків чи консервантів. А про тонкощі приготування риби краще знає один з суддів кулінарного проекту

Володимир Ярославський, бренд-шеф Good Wine

- Необхідно дістати заморожену рибу і покласти в холодильник, хоча б на ніч для того щоб правильно все соки повернулися в м'якоть. Готувати можна просто ми відварюємо тушкуємо смажимо все що завгодно. Необхідно робити якусь паніровці або якусь захисну вещ для риби щоб зберігати максимальну кількість вологи, тобто ми можемо смажити просто в яйці, спланувати в борошні обсмажити можна додати овочів і стушкувати в соусі.

- Володимир каже, що рибні страви мають бути на столі у всіх: людей, які слідкують за вагою, спортсменів, майбутніх мам і навіть малюків - починаючи з 9-го місяця життя. Для літніх людей морська риба також вкрай корисна.

Олександр Чистяков, Голова національної екологічної ради України

- Не треба забувати, що минтай - це сімейство тріскових, вже йдеться про благородне походження. Минтай дуже корисний. В першу чергу для діабетиків це незамінна риба для регуляції цукру в організмі також вона дуже насичена йодом що природно дуже добре позначається на наші щитовидні залози і тд.

Еколог пояснив, що дика риба, що живе у відкритому морі, має значні переваги над вирощеною на фермах. Адже годується вона не штучними кормами, а натуральними морепродуктами. Цікаво, що в Україну минтай потрапляє із американського штату Аляска, прибережні води якого є одними з найчистіших у світі.

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