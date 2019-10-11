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11 жовтня • оновлено в 13:22
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Мінський процес себе вичерпав: військовий експерт

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Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував заяви Зеленського щодо можливого виходу України з мінського процесу.

Він заявив, що мова зараз іде про те, щоб вийти з того, що вже мертве.

"Мінський процес себе вичерпав. Це є все очевиднішим. Зараз відбуваються якісь ритуальні танці навколо мінських домовленостей, навколо порядку виконання цих угод. От президент сказав дату, коли закінчкується дія закону про особливий статус територій на Донбасі. А як щодо дати 15 лютого 2015 року, коли мало відбутись припинення вогню. Ця домовленість не виконується вже понад чотири роки", - заявив Мусієнко.

Також є дати про внесення змін до конституції. Всі ці дати вже прострочені, вони не виконувались і не виконуються. За словами експерта, РФ прагне, щоб Україна підписала і виконала всі умови в односторонньому порядку.

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