Мінський формат - це перемовини ні про що: блогер

Журналіст, блогер Кирило Сазонов прокоментував Мінські домовленості та можливі вибори на окупованих територіях.

Він заявив, що не розуміє, що означає взяти кордон під контроль. Хто має його взяти під контроль, та про який саме корден іде мова, уточнив журналіст. Також для нього залишається питанням, хто буде пускати на цю територію міжнародних спостерігачів. Без команди з Москви ніхто на цю територію спостерігачів не пропустить, заявив Сазонов.

"Якщо говорити про реальність, то Росії абсолютно не потрібно іти на українські умови. Проведення виборів - це взагалі окреме ключове питання, хто має право обирати, хто має право бути обраним. Тому, поки що це переговори ні про що", - заявив журналіст.

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