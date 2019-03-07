Міносвіти скасувало атестати: Obozrevatel News о 12:00 від 07.03.2019

Напад на громадського активіста в Запоріжжі

У Запоріжжі четверо невідомих напали на громадського активіста. Як повідомляє поліція області, це сталося напередодні ввечері у під`їзді будинку. Нападники були в масках. Вони почали бити чоловіка, а потім вистрелили йому у ліве стегно.

Питання Криму на Радбезі ООН

П‘ять років анексії Криму. У Нью-Йорку сьогодні збирається Рада Безпеки ООН, на порядку денному – ситуація на окупованому півострові. Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що на засіданні окрім держав-членів Радбезу будуть представники інших країн-учасниць ООН та міжнародних організацій. Ніколенко переконаний – головним результатом засідання Ради безпеки ООН має стати посилення міжнародного тиску на Росію.

Міносвіти скасувало атестати

Міносвіти скасувало атестати в школах. Відтепер після закінчення 4-го класу - учням видаватимуть свідоцтва про здобуття початкової освіти. Після 9-го класу – свідоцтво про базову середню освіту. А після завершення школи в 11-му чи 12-му класі - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

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