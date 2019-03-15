Міністр знайшла на Закарпатті зрадників: ними, на думку Гриневич, виявилися вчителі

Міністр знайшла на Закарпатті зрадників: ними, на думку Гриневич, виявилися вчителі216Читати матеріал російською
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що українські вчителі на Закарпатті, які отримують гроші від Угорщини за те, що викладають в школах на угорській мові, перешкоджають впровадженню української мови в школах. На її думку, ситуація, що склалася на Закарпатті та реакція Угорщини це те, до чого призвела їхня позиція, і стала дискримінаційною для дітей.
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