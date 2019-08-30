Міністр оборони не має жодного стосунку до керування ЗСУ: експерт

Військовий експерт Олег Старіков прокоментував призначення нового міністра оборони.

Експерт наголосив, що міністерство оборони жодного стосунку до військового керування ЗСУ не має. За його словами, це орган виконавчої влади, який наряду із іншими відповідними міністерствами виконує функції, покладені на нього Конституцією України.

Міністерство оборони, за словами Старікова, має стосунок до опрацювання внутрішньо-політичних питань, тобто до політики, наприклад, військової доктрини. Також, за словами експерта, це міністерство виконує адміністративну функцію, тобто міністр присвоює військові звання до полковника включно, а вже генералів і звання вище генералів присвоює президент України за поданням очільника ЗСУ та міністра оборони.

І третя основна функція міністерства - це закупівля техніки та обладнання для забезпечення діяльності ЗСУ, додав військовий експерт.

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