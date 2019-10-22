Міністр економіки України жартома заявив, що він дебіл: коментарі експерта з репутації

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV прокоментував скандал навколо бізнесмена Коломойського та міністра економіки Мілованова.

Тизенгаузен заявив, що нові українські політики потрапили в абсолютно нестандартну для себе ситуацію.

"Раніше вони писали у своїх соцмережах публікації для своїх друзів. 5, 7, 10 лайків отримували, раділи, а зараз на них підписуються сотні людей, у тому числі журналістів. І їм здається що ось ця і люзорна слава, коли їм сипляться сотні коментарів – ви молодець і т.д., і вони починають думати, що вони якісь особливі. А наспраді, із приводу Мілованова, гірше людей із поганим почуттям гумору, лише люди із поганим почуттям гумору, які думають, що воно у них хороше", - заявив Тизенгаузен.

Детальніше про цю та іншу новину дивіться у прямому етері на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram