Міністр Бородянський навчить вас батьківщину любити

29 вересня Кабінет Міністрів України затвердив програму діяльності уряду і передав її на затвердження Верховній Раді. Текст програми оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Програма містить цілі та показники ефективності (KPI) для кожного міністерства. Для Міністерства культури, молоді та спорту визначено шість цілей, серед яких навчити громадян України відчувати свою приналежність до єдиного українського культурного простору, відрізняти фейкі від новин, займатись фізкультурою і подорожувати по країні.

Хто буде вимірювати і критерії того, що буде вважатися хорошою роботою, сподіваємось побачити вже найближчим часом.

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