Міністерка освіти Новосад поскаржилася на маленьку зарплату

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що їй не вистачає зарплати, щоб думати про майбутнє та створення сім'ї, тому натякнула на можливу відставку.

Як розповіла вона в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, після завершення роботи у відомстві вона не матиме заощаджень, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Наразі моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч грн, це на 10 тисяч грн менше, ніж я мала на посаді керівниці директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить", – повідомила Новосад.

Проте, згідно з даними, які оприлюднив Кабінет міністрів, у грудні 2019 року Новосад отримала 111 тисяч гривень. Отже, виплата їй збільшилася майже вчетверо.

"Якоїсь миті я захочу мати дитину, а на таку заробітну плату я її не зможу утримувати. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на такі кошти, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено ухвалювати", – заявила міністерка.

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