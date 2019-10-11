Мінімум дві тисячі доларів: стільки коштує народити дитину в Україні

Журналісти Олег Дейнека та Валерій Товмач у прямому етері ObozTV розповіли про своє розслідування щодо поборів у пологових будинках Києва.

"Мінімум дві тисячі доларів має сплатити родина, якщо хоче обзавестися дитиною. Це такі суми виставляються у пологовому будинку номер 5, номер 7. Все це стало результатом нашого розслідування, яке ми присвятили саме керівниці охорони здоров'я у місті Києві, адже вона є спеціалізованим лікарем саме з пологів, вона є лікарем-акушером, і саме тому ми зацікавилися безпосередньо цією цариною. Якщо вона є фахівцем, то що ж у нас в цій царині", - зазначив Олег Дейнека.

За його словами, виявилось, що має місце повний безлад із бюджетними грошима. Але і ті гроші, які збираються з людей, вони також зникають, вони не залишаються в Україні, заявив журналіст.

"Тобто вони не залишаються в Україні, вони одразу ж опиняються на Кіпрі, в офшорі", - додав Дейнека.

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