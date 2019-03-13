Мінімальна середня зарплата: експерт розказав, що заважає Україні вийти на європейський рівень

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що доти, доки Україна буде залишатися експортною сировинною державою, яка постачає корисні копалини і зерно до більш розвинутих країн, а імпортувати з них готову продукцію з високою доданою вартістю, ні про яке збільшення реальних заробітних плат не можна говорити.

За його словами, цю ситуацію можна змінити тільки при серйозних структурних змінах економіки, які будуть заохочувати бізнес для створення підприємств, що вироблятимуть кінцеву продукцію з високою доданою вартістю.

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