Miniatur Wunderland - найбільше рукотворне місто
Площа Miniatur Wunderland становить 1 499 м² і включає мініатюрні версії Німеччини, США, Данії, Норвегії, Швеції, деяких частин Фінляндії, Швейцарії та Італії.
Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто
Скріншот з відео
Розташована в Гамбурзі, найбільша модель поїзда має величезну загальну довжину 15 400 м.
Потяги становлять важливу частину величезного мініатюрного світу, який охоплює вісім країн (не в буквальному сенсі).
Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто
Скріншот з відео
В даний час ведуться будівельні роботи на новій ділянці в Венеції, і в якийсь момент очікується поява Монако і Франції.
Miniatur Wunderland, що складається з 2633 статуеток, 4340 будівель, 130 000 дерев, річок, гір, міських пейзажів і багато чого іншого, дійсно є відображенням безлічі різних ландшафтів по всьому світу.
Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто
Скріншот з відео
У атракціоні є дороги з 11 000 автомобілів, що рухаються, власний аеропорт, 60 злітають і приземляються літаків і, звичайно, поїзди - їх 1300!
Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто
Скріншот з відео
Подивіться відео і переконайтеся самі в красі даного творіння.
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