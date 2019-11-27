Miniatur Wunderland - найбільше рукотворне місто

Площа Miniatur Wunderland становить 1 499 м² і включає мініатюрні версії Німеччини, США, Данії, Норвегії, Швеції, деяких частин Фінляндії, Швейцарії та Італії.

Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто Скріншот з відео

Розташована в Гамбурзі, найбільша модель поїзда має величезну загальну довжину 15 400 м.

Потяги становлять важливу частину величезного мініатюрного світу, який охоплює вісім країн (не в буквальному сенсі).

Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто Скріншот з відео

В даний час ведуться будівельні роботи на новій ділянці в Венеції, і в якийсь момент очікується поява Монако і Франції.

Miniatur Wunderland, що складається з 2633 статуеток, 4340 будівель, 130 000 дерев, річок, гір, міських пейзажів і багато чого іншого, дійсно є відображенням безлічі різних ландшафтів по всьому світу.

Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто Скріншот з відео

У атракціоні є дороги з 11 000 автомобілів, що рухаються, власний аеропорт, 60 злітають і приземляються літаків і, звичайно, поїзди - їх 1300!

Miniatur Wunderland - найбільший рукотворний місто Скріншот з відео

Подивіться відео і переконайтеся самі в красі даного творіння.

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