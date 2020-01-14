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14 січня • оновлено в 15:06
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Мінекономіки переглядає свій макроекономічний прогноз: коментар економіста

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував бюджет України на 2020 рік та новини про те, що мінекономіки переглядатиме свій макроекономічний прогноз.

"Варто згадати, що середньорічний курс, який був закладений в бюджет 2019 року, був на рівні 29,4 грн. А фактичний ми мали на рівні 24, і кожен долар імпорту, який приходив в Україну не додавав у бюджет порядку 5 гривень. І от в бюджет 2020 року закладений курс більше 27 грн за долар, а фактичний курс є міцнішим, і фактично бюджет України знову недоотримуватиме кошти", - заявив Пендзин.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Олег Пендзин
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