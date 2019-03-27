Мільярди на медицину

Серцево-судинні захворювання стрімко молодшають. Мільйони людей у нашій країні вже перебувають на обліку у кардіологів. Лікарі кажуть, вчасне обстеження та передові технології зменшують ризик в майбутньому отримати інфаркт чи інсульт. Таке новітнє обладнання тепер використовують в Олександрівській лікарні Києва.

Як здійснили ремонт та оснастили оновлені відділення перевіряє мер столиці.

"Такої якості лікарень і ремонту, який ми презентуємо, не має в інших містах. Ми дуже раді і вкладаємо гроші, можу сказати одна п'ята нашого бюджету йде на медицину. Це найдорожче, що в нас є. Після дітей. На освіту у нас бюджет перевищує", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Тут відремонтували відділення реанімації та інтенсивної терапії для хірургічних хворих. Встановили в них нове обладнання для післяопераційного спостереження та супроводження пацієнтів. В лікарні зробили капітальний ремонт і будівлі корпусу № 7. Закупили нове обладнання та меблі та відкрили відділення паліативної допомоги на 10 ліжок. Це вже трете таке відділення у столиці, де можуть отримати кваліфікований догляд невиліковно хворі. Коштами міського бюджету оновили також реанімаційну для нейрохірургічних хворих.

Цього року в столиці планують розпочати будівництво лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі. Усього у столичному бюджеті на 2019 рік на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 мільярдів гривень. Більшу частину цих грошей спрямують на реконструкцію існуючих лікарень та відділень та на закупівлю медичного обладнання.

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